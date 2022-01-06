Армения направила около 70 военных в Казахстан

Армения направила порядка 70 военных в Казахстан в рамках ОДКБ, сообщает Sputnik Армения в Telegram-канале.

Военные в составе миротворческих сил будут охранять объекты стратегического значения на фоне протестов в Казахстане.

Уточняется, что в коллективные миротворческие силы могут входить специальный военный, полицейский и гражданский персонал и силы и средства, выделенные странами ОДКБ. От России в составе контингента в Казахстан направлено подразделение воздушно-десантных войск.

Ранее в Алма-Ату прибыл первый самолет с российским контингентом ОДКБ. Группировку российских миротворческих подразделений составили части спецназа воздушно-десантных войск, в частности — подразделения из состава 76-й дивизии ВДВ и 45-й бригады спецназа ВДВ.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.