Эксперт назвал элемент танка Т-34, который немцы не смогли воспроизвести

Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов «Прометей» им. И.В. Горынина Алексей Орыщенко назвал элемент легендарного советского танка Т-34, который не смогли повторить в фашистской Германии. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Звезда».

Эксперт подчеркнул, что немцы не осилили технологию создания для Т-34 литьевой башни без швов.

«Дело в том, что никто, даже Крупп (Альфред, немецкий промышленник и изобретатель, прозванный «пушечным королем». — прим. ред.), так и не смог создать литьевую броню до конца войны. И танки у немцев все варили сваркой. Исходя из этого, углы брони были прямоугольные», — рассказал он.

Таким образом, уже к 1943 году, отметил глава ЦНИИ, советский танк получил преимущество на всех участках военных действий.

По словам Орыщенко, литьевая башня Т-34 была крепче и установить ее было проще, что сокращало время сборки танка. По его словам, немцам «не хватило ума дойти до такого».

Ранее Минобороны РФ опубликовало архивные документы о тактике советских танков против немцев. Так, в документах говорилось о то, что советским танкам запрещалось вступать в лобовые атаки с неприятельскими, а экипажи должны были маневрировать и обходить силы противника с флангов и тыла, «используя складки местности».