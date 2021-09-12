Аналитики из США считают, что Франция быстро проиграет в случае войны с Россией

Специалисты американского аналитического центра RAND считают, что Франция в случае войны с Россией не сможет ей долго противостоять. Об этом сообщает Forbes.

По мнению аналитиков, Франция располагает мощными вооруженными силами с комплексным вооружением, включая современные реактивные самолеты и ядерное оружие. Однако французским ВС не хватает резервов боеприпасов и людских ресурсов для длительного конфликта с Россией.

В докладе RAND говорится, что Москва — сильный противник, которого Франция не сможет победить без помощи со стороны США.

«Способность Франции выдержать высокотехнологичный конфликт с применением обычных вооружений ограничена. Французские военные могли бы выполнить все поставленные перед ними задачи сразу, но им не хватает глубины, а это значит, что такие сложные операции быстро истощили бы как их человеческие, так и материальные ресурсы», — отмечается в документе.

Аналитики обращают внимание, что Франции, как и США, после терактов 11 сентября пришлось перестроиться, чтобы «вести противоповстанческую войну». Но в июне 2021 года президент Эммануэль Макрон объявил о завершении операции «Бархан» — кампании французских ВС в бывших колониях — Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере — против террористических группировок.

Ранее Главнокомандующий армии Швеции призвал готовиться к «войне с Россией».