Президент Вучич заявил, что новый бронеавтомобиль сербской армии получит имя «Лазански»

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что новый бронеавтомобиль сербской армии получит имя «Лазански» в честь умершего в среду, 4 августа, в Белграде посла Мирослава Лазански, сообщает ТАСС.

«Сегодня тяжелый день для нас, мы потеряли Лазански, и я еще раз выражаю соболезнования его семье. И я говорю вам, что мы уже договорились, что следующий военный бронеавтомобиль сербского производства после «Лазара» и «Милоша» получит имя «Лазански», — заявил Вучич.

Имена «Лазар» и «Милош» символизируют сербских князей Лазаря Хребеляновича и Милоша Обреновича, двух известных деятелей сербской истории.

Мирослав Лазански скончался в возрасте 70 лет.

Отмечается, что причиной смерти стал сердечный приступ, дипломат умер в своем доме в Белграде. Ранее в диппредставительстве в Москве сообщали, что посол отправился в отпуск.

Лазански — был известным сербским военным журналистом, писателем и военным экспертом. Он освещал события в Югославии, Сирии, Сомали, Афганистане, Чечне и других странах. С 2016 по 2019 год Лазански являлся депутатом Народной скупщины (однопалатного парламента). Журналиста назначили послом Сербии в России в 2019 году.