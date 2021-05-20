Черноморский флот провел учения с авиацией на фоне захода британского корабля

Флагман Черноморского флота России ракетный крейсер «Москва» и носитель крылатых ракет «Калибр» фрегат «Адмирал Григорович» провели учения с артиллерийскими стрельбами по воздушным целям на фоне захода британского корабля «Трент». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

Отмечается, что в роли самолетов предполагаемого противника выступили два истребителя Су-30СМ морской авиации и ПВО Черноморского флота.

В пресс-службу рассказали, что после выявления отряда кораблей летчики нанесли удар по кораблям, сбросив на них воздушные мишени. После классификации целей и их подхода на дистанцию поражения расчеты противоракетной обороны отработали истребление «противника» средствами противовоздушной обороны кораблей, были проведены стрельбы из артиллерийских установок по воздушным мишеням.

В результате стрельбы все мишени условного противника были успешно ликвидированы на безопасной для кораблей дистанции, рассказали во флоте.

18 мая «Москва» и «Адмирал Григорович» провели учение по поиску подлодок.