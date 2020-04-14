Миномет взорвался на учениях в Донецкой области
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На Украине в Донецкой области во время плановых учений взорвался минометный заряд. В результате случившегося погиб один военный и восемь получили ранения, сообщает УНИАН со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, во время учений 14 апреля на полигоне в области произошел взрыв миномета. Погибшим оказался 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций.
Кроме того, телесные повреждения получили еще восемь военнослужащих. Их госпитализировали.
В настоящее время выясняются детали случившегося.
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