Миномет взорвался на учениях в Донецкой области

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На Украине в Донецкой области во время плановых учений взорвался минометный заряд. В результате случившегося погиб один военный и восемь получили ранения, сообщает УНИАН со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, во время учений 14 апреля на полигоне в области произошел взрыв миномета. Погибшим оказался 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций.

Кроме того, телесные повреждения получили еще восемь военнослужащих. Их госпитализировали.

В настоящее время выясняются детали случившегося.

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