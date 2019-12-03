В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Кремле не придерживаются этой версии, которую он назвал «обезличенной».

Пресс-секретарь президента усомнился в достоверности данной информации и подчеркнул, что российские власти ориентируются на публичные заявления.

ВВС Турции ранее 24 ноября 2015 года сбили участвовавший в антитеррористической операции в Сирии самолет России Су-24. Уточняется, что по самолету ударили выпущенной истребителем F-16 ракетой. Один из летчиков погиб, второй — выжил.

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