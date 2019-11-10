Украинские силовики обстреляли участок разведения сил в Петровском
Украинские силовики утром в воскресенье, 10 ноября, из стрелкового оружия открыли огонь по участку разведения сил и средств в селе Петровское в Донбассе.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
Как стало известно, инцидент случился в 09:46.
Согласно поступившей информации, Петровское обстреляли из подконтрольного Киеву села Богдановка.
Отмечается, что накануне силы ДНР закончили отвод своих подразделений и вооружений из Петровского.
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