От взырва мины в Латвии скончался иностранный военный

Второй военнослужащий ВС Албании погиб от взрыва мины на военном полигоне в Латвии, сообщает РИА «Новости».

В больнице от полученных травм скончался военнослужащий албанского контингента майор Клодиан Тануши, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

В результате взрыва на Адажском полигоне 6 мая погибла старший лейтенант вооруженных сил Албании Зарифе Хасаная. Кроме того ранения получили офицеры Клодиан Тануши и сержант Юлиан Капай.

Министр принес соболезнования родным погибшего военного.