Иран не исключает возможность выхода из ДНЯО

<img src="//img.gazeta.ru/files3/875/12209875/RTX6OMPP-pic905-895x505-24767.jpg">

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна не исключает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщает IRNA.

По его словам, у Ирана есть множество выборов, которые на настоящий момент изучают власти страны.

«Существует много вариантов дальнейших действий, и это [выход из ДНЯО] один из них», — отметил Зариф.

Ранее сообщалось, что Зариф рассказал, кто «затягивает» США в конфликт с Тегераном.