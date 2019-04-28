Иран не исключает возможность выхода из ДНЯО
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна не исключает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщает IRNA.
По его словам, у Ирана есть множество выборов, которые на настоящий момент изучают власти страны.
«Существует много вариантов дальнейших действий, и это [выход из ДНЯО] один из них», — отметил Зариф.
Ранее сообщалось, что Зариф рассказал, кто «затягивает» США в конфликт с Тегераном.