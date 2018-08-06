Daily Mail: хакер через Tinder украл у военнослужащей информацию о F-35

Хакер взломал аккаунт в приложении для знакомств Tinder служащей в вооруженных силах Великобритании с целью получения данных о новейшем американском истребителе F-35 Lightning II, который с июня поступает на вооружение британской армии. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на данные ВВС Великобритании.

Отмечается, что утечка данных была предотвращена, так как женщина сообщила о взломе своему руководству. Это позволило оперативно принять последующие меры и провести расследование. Тем не менее, какая-то «малая часть информации» была рассекречена.

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Daily Mail пишет, что взломщик от имени этой женщины попытался познакомиться в указанном приложении с другим военнослужащим, после чего начал интересоваться об истребителе F-35 Lightning II. На данный момент неизвестно, кто именно взломал аккаунт военнослужащей. Между тем, подозрения падают на Россию и Китай. В материале говорится, что обе страны заинтересованы в получении данных о F-35, так как он представляет собой следующее поколение истребителей-невидимок и потенциальную угрозу для их военных ресурсов.

Ранее сотрудник Facebook, похваставшийся в приложении Tinder наличием доступа к личной информации пользователей, был уволен из компании.