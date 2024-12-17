«Разоблачал преступления англосаксов»: за что в Москве убили генерала Кириллова Мирошник: доказательства Кириллова были слишком угрожающими для Запада

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, ставший жертвой теракта в Москве, на своей должности отметился несколькими сенсационными заявлениями. «Газета.Ru» вспоминает, что военачальник говорил о боевых комарах США, тайных опытах на Украине и секретных лабораториях Пентагона.

Биооружие против славян и испытания «Биг фармы»: что Кириллов говорил про Украину

Начальника российских войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова убили 17 декабря в Москве после того, как он много лет «разоблачал преступления англосаксов», в том числе на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое»,

— отметила она.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что расследования офицера оказались слишком «угрожающими». «То, о чем говорил и какие доказательства приводил генерал Кириллов, оказалось для «кого-то» слишком болезненным и угрожающим», — написал он в своем Telegram-канале.

Широко известен погибший стал именно после начала СВО. На брифингах Минобороны Кириллов озвучивал информацию о найденных на Украине секретных лабораториях Пентагона, опытах на украинцах и разработке потенциального биологического оружия против славян. В частности, генерал-лейтенант говорил, что в США переправляли сыворотки крови и другие образцы «граждан из различных областей Украины, относящихся исключительно к славянскому этносу», а внутри самой Украины незаконно испытывали новые лекарства.

Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб в Москве при подрыве. В убийстве подозревают Украину На Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь... 17 декабря 11:00

«На Украине на протяжении нескольких лет проводились исследования в интересах, так называемой, «Биг Фармы». На местных жителях осуществлялись клинические испытания незарегистрированных препаратов, потенциально обладающих серьезными побочными эффектами... Оплата добровольцам была минимальной, а летальные случаи можно было с легкостью скрыть. При этом, серьезных проверок и надзора со стороны местных властей также не было», — описывал Кириллов.

По его словам, для опытов отбирали малозащищенные слои населения, включая пациентов местных психиатрических больниц, бедняков и украинских военных. В крови последних при попадании в плен российские специалисты находили «высокие концентрации антибиотиков» и следы контакта с опасными заболеваниями, подчеркивал военный.

Зараженные комары на дронах

По словам Кириллова, на Украине и в США изучали, как распространять инфекции с помощью природных носителей: летучих мышей, перелетных птиц, которые мигрируют через Россию, комаров, клещей. Генерал-лейтенант указывал, что американские военные специалисты освоили «методы адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания», могут в лабораторных условиях получать сразу зараженных клещей и комаров. Также он рассказывал, что США хотят переносить зараженных комаров с помощью дронов.

«По его словам, беспилотник, в соответствии с описанием, должен доставлять в заданный район контейнер с насекомыми и высвобождать их», —пересказывало агентство РИА Новости.

В начале августа 2024 года Кириллов сообщил, что Украина практически наверняка создала «грязную» ядерную бомбу. Такое оружие опасно в первую очередь не своей прямой мощностью, а высокой токсичностью. Генерал-лейтенант пояснял, что компоненты для «грязной бомбы» ввезли на Украину через европейские страны. Из его заявлений также следовало, что бойцы ВСУ массово употребляют наркотики на позициях и применяют западное химическое оружие, в том числе на территории Курской области.

При этом на Украине обвиняли самого Кириллова в том, что он, якобы, приказывал использовать химическое оружие против ВСУ. Об этом после убийства военного заявил анонимный источник из СБУ британского телеканала «Би-би-си». Он назвал погибшего военным преступником и «абсолютно законной целью». Накануне покушения Служба безопасности Украины заочно официально вынесла Кириллову аналогичное обвинение.

Американский коронавирус и опыты в Африке

Помимо ситуации на Украине, генерал-лейтенант комментировал от лица Минобороны и ряд других тем. Так, он сообщил, что

коронавирус на самом деле могли создать американские военные биологи как потенциальное оружие.

По словам Кириллова, США и после пандемии продолжают исследовать это заболевание и даже дорабатывать его до еще более смертоносных вариантов. Представитель Минобороны рассказывал, что осенью 2022 года США провели «бостонский эксперимент», во время которого вывели искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе омикрон-штамма и исходного уханьского варианта, ведущий к гибели 80% инфицированных животных.

«По странному стечению обстоятельств пандемии предшествовал целый ряд научно-исследовательских проектов по системному изучению коронавирусов, которые финансировались американской администрацией», — также указывал военный.

В этой связи Кириллов критиковал США за отсутствие надлежащего государственного контроля за такими исследованиями. Помимо Украины американская сторона использовала и другие страны для своих экспериментов с инфекциями, добавлял генерал-лейтенант. Среди таковых он называл Нигерию, где работали четыре американские лаборатории, и откуда потом при подозрительных обстоятельствах распространилась оспа обезьян. Кириллов также обвинял США в том, что те поставляют в Нигерию фальшивые препараты от ВИЧ, которые на самом деле не лечат заболевание.

Что известно о биографии Кириллова

На момент покушения генерал-лейтенанту было 54 года. Он родился 13 июля 1970 года в Костроме, отслужил в Западной группе войск в Германии. Позже служил в Московском военном округе. Начинал как командир взвода и дорос до главы отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты. В начале двухтысячных был слушателем Военной академии РХБЗ имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко в родной Костроме, в 2014 году сам возглавил ее.

Должность начальника российских войск радиационной, химической и биологической защиты занял весной 2017 года. Летом 2021 года президент России Владимир Путин наградил Кириллова званием Героя Труда за особые трудовые заслуги. На фоне СВО этой осенью Великобритания ввела против генерал-лейтенанта санкции за «содействие в запрещенной деятельности, связанной с химическим оружием».

Игорь Кириллов — это самый высокопоставленный российский военный, погибший в тылу с момента начала СВО. Ранее в Севастополе в результате подрыва автомашины погиб капитан первого ранга, командующий 41-й бригадой ракетных катеров Черноморского флота Валерий Транковский.

«Печально, конечно, хороший офицер был. Я его прекрасно знаю, но вот такая судьба»,

— прокомментировал гибель Кириллова лично знакомый с ним член Комитета ГД по обороне и генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.