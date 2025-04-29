«Прошел многие ступени военной службы». За что взорвали генерала Москалика?

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, с начала СВО на Украине возглавлял дежурную смену Группы боевого управления. Она осуществляла мониторинг обстановки в зоне боевых действий. 25 апреля Москалик погиб в результате подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. На следующий день был задержан заминировавший машину Игнат Кузин, который признался, что за убийство генерала украинские спецслужбы обещали ему $18 тыс.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, погибший 25 апреля при взрыве в подмосковной Балашихе, с начала военной операции на Украине руководил дежурной сменой Группы боевого управления Генштаба. Она контролировала обстановку в зоне боевых действий. Об этом сообщается в опубликованном в газете «Красная звезда» некрологе Минобороны за подписями министра Андрея Белоусова и его заместителей, главы Генштаба Валерия Герасимова, а также командующих родами и видами войск.

«Прошел многие ступени военной службы от командира мотострелкового взвода до заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Судьба Ярослава Ярославовича была тесно переплетена с защитой Отечества, — говорится в некрологе. — С началом специальной военной операции Я.Я. Москалик руководил деятельностью дежурной смены Группы боевого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, осуществляющей мониторинг обстановки в зоне ее проведения».

До СВО, с 2015 по 2021 год, Москалик входил в состав российской делегации рабочей группы по безопасности Минской контактной группы. Он участвовал в переговорах в Минске по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, а также в заседаниях «нормандского формата» в Берлине и Париже.

Москалик готовил аналитические материалы для президента России.

В 2015 году Москалик участвовал в планировании военной операции в Сирии и последующем урегулированию ситуации в республике. В составе межведомственных делегаций он вел переговоры с представителями США, Турции, Ирана и стран Ближнего Востока. Москалик также был постоянным участником международных встреч по сирийскому урегулированию в Казахстане.

В 2002–2005 годах Москалик выполнял задачи в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, занимая должность начальника оперативного отдела штаба группировки войск в горной части Чечни.

За 40-летнюю службу Ярослав Москалик был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I, II и IV степени, Александра Невского, Жукова, «За военные заслуги», а также удостоен звания «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».

Гибель генерала

close Елена Синицына/ТАСС/ФСБ РФ/РИА Новости

25 апреля генерал Москалик погиб при взрыве автомобиля Volkswagen Golf, припаркованного у подъезда его дома в подмосковной Балашихе. По данным ФСБ, взрывное устройство было активировано дистанционно с территории Украины в момент выхода генерала из подъезда. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК («Теракт») и ч. 1 ст. 222.1 УК («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

По подозрению в организации убийства на следующий день был задержан 42-летний Игнат Кузин.

На допросе, видеозапись которого опубликовала ФСБ, он признался в вербовке украинскими спецслужбами.

Согласно материалам следствия, в сентябре 2023 года Кузин прибыл в Россию, где начал собирать информацию о Москалике. За исполнение задания ему обещали $18 тыс. Кузин заранее приобрел автомобиль, заминировал его и за месяц до взрыва припарковал у подъезда генерала.

«Вознаграждение в $18 тысяч»: СК раскрыл подробности убийства генерала Москалика Игнат Кузин, задержанный по подозрению в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, рассчитывал... 27 апреля 18:40

Сигнал на срабатывание взрывного устройства 26 апреля был отправлен сотрудником украинских спецслужб, называвшимся Кузину Вадимом, который посредством видеосвязи наблюдал за перемещениями Москалика. Позже секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко подтвердил, что ликвидация российского генерала была организована украинскими спецслужбами.

Кузина задержали на следующий день. 27 апреля Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО.