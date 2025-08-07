На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о подготовке агентом СБУ покушения на командира ВКС РФ

ТАСС: агент СБУ Кучер следил за генералом ВКС России при подготовке покушения
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кучер, который в 2024 году готовил покушение на командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, следил за генералом и искал о нем информацию в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

В материалах дела говорится, что о каждом своем действии мужчина отчитывался куратору.

Второй Западный окружной военный суд приговорил Кучера к 20 годам лишения свободы. В ходе слушания мужчина не признал свою вину.

«Кучер, используя интернет-приложение «Гугл Хром», осуществлял поиск открытых сведений о личности командующего, его служебном автомобиле и о возможном присутствии на благотворительном концерте, проводимом в Государственном Кремлевском Дворце 6 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

После изучения информации в ноябре этого же года агент вел визуальное наблюдение за командующим и записывал его действия на видео.

До этого Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жительницу Мелитополя в Запорожской области за подготовку теракта в здании регионального управления ФСБ.

Установлено, что в конце июля 2023 года с женщиной через мессенджер связался незнакомец и, представившись сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), предложил ей сотрудничество. Она должна была собирать и направлять информацию о размещении в Мелитополе военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее появились подробности о готовившейся диверсии на оборонном заводе в Москве.

