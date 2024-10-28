Стреляли, избивали и поджигали. Участников РДК обвинили в убийстве людей под Брянском Главу РДК Капустина и актера Канахина заочно судят за убийства в Брянской области

В России начали рассматривать уголовное дело в отношении главы РДК* Дениса Капустина и актера из «Глухаря» Кирилла Канахина, которые, по данным прокуратуры, причастны к убийству мирных жителей в Брянской области. Фигуранты находятся за пределами страны, поэтому приговор вынесут заочно. При этом Капустин и Канахин уже осуждены на пожизненное заключение за другие преступления.

2-й Западный окружной военный суд начал заочно рассматривать уголовное дело в отношении участников организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК), передает ТАСС. Гособвинение считает, что Денис Капустин, Кирилл Канахин и трое их сообщников виновны в убийстве двух мирных жителей.

По данным следствия, они с оружием и взрывчаткой пересекли границу России и проникли в два села в Брянской области

«Они стреляли по гражданским машинам, убили двух водителей и ранили ребенка», — говорится в обвинительном заключении.

Фигурантов также обвиняют в избиении нескольких мирных жителей, поджоге домов и объектов инфраструктуры, минировании местности около жилых домов. Кроме того, отмечается, что в ходе разминирования пострадал сотрудник Росгвардии.

В суде выслушают 91 свидетеля, в том числе одного секретного. Точное местонахождение обвиняемых неизвестно, однако установлено, что сейчас они воюют на стороне ВСУ.

По два пожизненных

Каждому из фигурантов в зависимости от степени участия инкриминируют:

— совершение теракта, повлекшего смерть человека;

— посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов;

— прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности;

— незаконный оборот оружия и боеприпасов;

— незаконный оборот взрывчатых устройств и веществ;

— незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия;

— организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем;

— незаконное пересечение государственной границы;

— контрабанду сильнодействующих и ядовитых веществ;

— организация террористического сообщества или участие в нем;

— пропаганду терроризма и разбой.

Капустина и Канахина ранее уже приговорили к пожизненному заключению заочно . Капустина признали виновным в организации нападения на Брянскую область, а Канахина — в аналогичном преступлении и в участии в боевых действиях против российских военных в Херсонской области.

Если суд вновь решит, что фигуранты заслуживают пожизненного заключения за совершенные правонарушения, то их приговорят сразу к двум высшим мерам наказания. В России такую практику обычно не применяют. Первым подобное наказание получил «Ангарский маньяк» Михаил Попков, который убил более 80 человек. Мера призвана предотвратить его появление на воле, так как у каждого заключенного есть право на условно-досрочное освобождение.

Основатель РДК и актер

У Дениса Капустина российское гражданство (по некоторым данным у него также есть украинский паспорт), свое детство он провел в Москве. В 17 лет вместе с семьей эмигрировал в Германию, где присоединился к движению наци-скинхедов. Позднее он создал компанию, занимающуюся спортивными единоборствами. Фирма в том числе продавала футболки, которые косвенно относились к правоэкстремистской среде из-за нанесенного на них числа 88. Капустин также организовывал бои без правил в российских городах и в Европе. В Швейцарии он отвечал за боевую подготовку членов националистической партии PNOS. Капустин якобы часто называл себя националистом, но не причислял себя к сторонникам превосходства белой расы.

Он переехал на Украину в 2017 году. Через пять лет основал РДК — это группа россиян, которая сражается на стороне ВСУ в украинском конфликте. В марте 2023 году они попытались прорваться в Брянскую область, а в мае того же года — в Белгородскую. Кроме того, летом 2022 года Капустин организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области.

Кирилл Канахин родился в Москве. Он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, после чего стал играть в театре и сниматься в кино. Однако актер получал только эпизодические роли. Он снимался в сериалах «Глухарь», «Простые истины», «Клуб», «Участковый», «Чужие крылья».

SHOT выяснил, что Канахин переехал на Украину в 2012 году. Он якобы перестал получать роли, украсил все тело татуировками и занялся йогой. Его мать думала, что мужчина работает инструктором по йоге в Одессе. Однако Канахин вступил в РДК, он также принимал участие в нападении на Брянскую и Белгородскую области.

Члены РДК снимали себя на фото и видео во время нападений, а затем эти материалы выкладывались в интернет. Российские спецслужбы смогли установить личности нападавших в том числе благодаря этим данным.

Нападение на Брянскую область

2 марта 2023 года диверсанты попытались прорваться на территорию России через села Любечане и Сушаны в Брянской области. В Сушанах нападавшие сожгли как минимум один дом и подорвали водокачку.

По данным губернатора Александра Богомаза, в результате действий группировки погибли два мирных жителя, один мужчина пострадал. Также ранение получил десятилетний мальчик. По словам чиновника, диверсанты повредили дома, коммунальную инфраструктуру и автомобили.

Ответственность за произошедшее взял на себя РДК. Капустин в интервью Financial Times заявил, что около 45 членов группировки участвовали в прорыве на территорию Брянской области. Они хотели «напомнить россиянам, что не надо жить в кандалах, мириться и участвовать в чужой войне, выполняя чужую волю». Он утверждает, что атака была согласована с ВСУ. Украинские власти не подтвердили эту информацию.