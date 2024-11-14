Главаря РДК заочно приговорили к пожизненному сроку в РФ

Главарь «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) Денис Капустин и актер Кирилл Канахин заочно приговорены к пожизненным срокам по делу о вторжении в Брянскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

14 ноября прокурор просил суд заочно вынести Капустину пожизненный приговор за вторжение в Брянскую область. В целом гособвинение запросило пожизненные сроки для всех пятерых фигурантов дела о вторжении корпуса на территорию региона, в их числе также актер Кирилл Канахин, Алексей Огурцов, Александр Галанов и Антон Зырянов. Им вменяют создание террористического сообщества.

Капустин летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м — в составе вооруженной группы осуществил нападение на Брянскую область.

Основателю РДК вменяют совершение преступлений, предусмотренных более чем 10 статьями УК, в том числе создание незаконного вооруженного формирования, незаконное пересечение границы РФ группой лиц, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, контрабанда, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Ранее в Курской области ударом авиабомбы уничтожили отступающий взвод РДК.