ФСБ задержала членов РДК* в Петербурге. Они хотели отравить бойцов «Эспанолы» ФСБ сообщила о разгроме в Петербурге ячейки РДК, готовившей теракты в регионе

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге членов ячейки «Русского добровольческого корпуса»*. Как считают в спецслужбе, ее участники собирались отравить продукты, предназначенные для отправки военным и мирным жителям в зоне СВО. Кроме того, участники подполья готовили теракт на объектах критической инфраструктуры, считает ФСБ. Задержание предполагаемых террористов произошло спустя пару дней после вылазки РДК на территорию приграничных регионов РФ.

Сотрудники ФСБ пресекли в Санкт-Петербурге деятельность законспирированной ячейки РДК (признан в РФ террористической организацией). Об этом сообщила сама спецслужба.

Задержаны четыре предполагаемых участника террористической группы.

По версии ФСБ, они по заданию сообщников из РДК и украинской разведки собирались отравить ядовитым веществом продукты, предназначенные для отправки в зону СВО в качестве гуманитарной помощи российским военнослужащим и жителям новых регионов.

«Одновременно с этим задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры в целях последующей подготовки террористических актов», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

Возбуждены уголовные дела по статье «участие в деятельности террористической организации» (часть 2 статьи 205.5 УК России, до 20 лет лишения свободы).

Участников ячейки отправили в СИЗО до 27 апреля.

«Двое признали причастность, дали показания. Один причастность отрицает, показания не дает, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ», — говорится в сообщении (в нем не говорится о четвертом участнике, о котором сообщала ФСБ).

В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга уточнили, что груз, который собирались отравить злоумышленники, предназначался для участников «Эспаньолы» — формирования, созданного российскими футбольными фанатами.

Чем известен РДК

Задержание участников петербургской ячейки произошло спустя два дня после того, как сам РДК предпринял попытку перейти границу России с трех направлений: со стороны населенного пункта Одноробовка в Харьковской области и в районах Нехотеевки и Сподарюшино в Белгородской области.

В Минобороны отчитались, что «прорыв на приграничную территорию» РФ был сорван и «нарушений государственной границы не допущено». По данным ведомства, противник потерял 234 человека, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки погиб участник теробороны и пострадали 10 мирных жителей.

Эта атака произошла спустя год после другой громкой акции РДК. В 2023 году формирование брало на себя ответственность за вылазку на села Любечане и Сушаны Брянской области. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль, убили местного жителя и ранили десятилетнего ребенка. В Сушанах после удара беспилотника загорелся жилой дом. В Telegram-канале были опубликованы видео, на которых вооруженные люди сняли себя с флагом РДК на фоне местного фельдшерско-акушерского пункта и отделения почты.

РДК создан в 2022 году россиянином Денисом Капустиным, который сам себя предпочитает называть Денис Никитин и White Rex. В РДК заявляют, что ведут борьбу «против преступной кремлевской власти» и считают целью «свержение правящего в Российской Федерации режима».

«Бойцы РДК полностью признают территориальную целостность Украины в ее официальных границах и защищают военным путем ее суверенитет и независимость», — говорится в меморандуме группировки.

В ноябре 2023 года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Капустина к пожизненному сроку. Он обвинен в госизмене, покушении на теракт, обучении террористической деятельности, создании террористического сообщества и приобретении взрывчатки.