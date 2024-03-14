ФСБ задержала членов РДК* в Петербурге. Они хотели отравить бойцов «Эспанолы»

Сотрудники ФСБ пресекли в Санкт-Петербурге деятельность законспирированной ячейки РДК (признан в РФ террористической организацией). Об этом сообщила сама спецслужба.
Задержаны четыре предполагаемых участника террористической группы.
По версии ФСБ, они по заданию сообщников из РДК и украинской разведки собирались отравить ядовитым веществом продукты, предназначенные для отправки в зону СВО в качестве гуманитарной помощи российским военнослужащим и жителям новых регионов.
«Одновременно с этим задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры в целях последующей подготовки террористических актов», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.
Возбуждены уголовные дела по статье «участие в деятельности террористической организации» (часть 2 статьи 205.5 УК России, до 20 лет лишения свободы).
Участников ячейки отправили в СИЗО до 27 апреля.
«Двое признали причастность, дали показания. Один причастность отрицает, показания не дает, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ», — говорится в сообщении (в нем не говорится о четвертом участнике, о котором сообщала ФСБ).
В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга уточнили, что груз, который собирались отравить злоумышленники, предназначался для участников «Эспаньолы» — формирования, созданного российскими футбольными фанатами.
Чем известен РДК
Задержание участников петербургской ячейки произошло спустя два дня после того, как сам РДК предпринял попытку перейти границу России с трех направлений: со стороны населенного пункта Одноробовка в Харьковской области и в районах Нехотеевки и Сподарюшино в Белгородской области.
В Минобороны отчитались, что «прорыв на приграничную территорию» РФ был сорван и «нарушений государственной границы не допущено». По данным ведомства, противник потерял 234 человека, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки погиб участник теробороны и пострадали 10 мирных жителей.
Эта атака произошла спустя год после другой громкой акции РДК. В 2023 году формирование брало на себя ответственность за вылазку на села Любечане и Сушаны Брянской области. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль, убили местного жителя и ранили десятилетнего ребенка. В Сушанах после удара беспилотника загорелся жилой дом. В Telegram-канале были опубликованы видео, на которых вооруженные люди сняли себя с флагом РДК на фоне местного фельдшерско-акушерского пункта и отделения почты.
РДК создан в 2022 году россиянином Денисом Капустиным, который сам себя предпочитает называть Денис Никитин и White Rex. В РДК заявляют, что ведут борьбу «против преступной кремлевской власти» и считают целью «свержение правящего в Российской Федерации режима».
«Бойцы РДК полностью признают территориальную целостность Украины в ее официальных границах и защищают военным путем ее суверенитет и независимость», — говорится в меморандуме группировки.
В ноябре 2023 года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Капустина к пожизненному сроку. Он обвинен в госизмене, покушении на теракт, обучении террористической деятельности, создании террористического сообщества и приобретении взрывчатки.