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В прокуратуре заявили, что основатель РДК Капустин убил двух мирных жителей Брянской области

Прокуратура: основатель РДК Капустин убил двух мирных жителей в Брянской области

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Evgeniy Maloletka/AP

Основатель РДК (признан в РФ террористической организацией) Денис Капустин и несколько других террористов причастны к убийству двух мирных жителей в Брянской области. Об этом ТАСС сообщили во втором Западном окружном военном суде, где заочно рассматривается уголовное дело.

«Обвиняемые Канахин, Капустин, Александр Галанов, Алексей Огурцов (внесены в РФ в перечень экстремистов и террористов) и Антон Зырянов <...> незаконно пересекли границу России и проникли в два села в Брянской области. Они стреляли по гражданским машинам, убили двух водителей и ранили ребенка», — указано в обвинении.

Свое преступление террористы совершили, находясь в составе диверсионной группы Вооруженных сил Украины в ходе попытки вторжения в российский регион.

До этого стало известно, что сооснователь НК «ЮКОС» Невзлин купил два автомобиля для РДК. Об этом в прямом эфире украинских СМИ заявил сам основатель террористической организации Денис Капустин.

Ранее на Невзлина составили протокол за повторное нарушение закона об иноагентах.

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