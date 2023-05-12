«Украинские провокаторы рассылают e-mail c фейковыми повестками». Главное из брифинга МО РФ

Украинские провокаторы рассылают электронные письма, в которых содержатся фейковые сообщения, имитирующие повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения данных — об этом вечером в пятницу, 12 мая, проинформировали в российском Национальном центре управления обороной. Там разъяснили, что рассылка мобилизационных предписаний и повесток по электронной почте не предусмотрена действующим законодательством РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минобороны РФ не рассылает повестки по электронной почте, это делают украинские провокаторы. Их цель — усилить давление на население и украсть личные данные пользователей, заявили в ведомстве в пятницу вечером, 12 мая.

Рассылка электронных писем с повестками в военкомат не предусмотрена российским законодательством, говорится в брифинге Национального центра управления обороной.

«Украинскими провокаторами осуществляется массовая рассылка электронных писем, в которых содержатся фейковые электронные сообщения, имитирующие повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения учетных данных», — отмечается в сообщении.

Утверждается, что цель рассылок — получение «незаконного доступа к персональным данным граждан» и оказание «информационно-психологического давления» на россиян.

Эти письма содержат вредоносное программное обеспечение, предостерегли в центре. Так, к сообщению прикреплен ZIP-архив, в котором находятся файлы с трояном удаленного доступа DarkWatchman RAT.

Письма с повестками приходят с адресов, имитирующих настоящие (например, mail@voenkomat-mil.ru, отправителем значится «Главное управление Военного комиссариата МО РФ»), передает РБК.

«В тексте рассылок говорится, что получатель письма должен к определенному времени явиться в военкомат для получения мобилизационного предписания и постановки на учет», — уточняется в публикации.

В Минобороны призвали граждан РФ быть бдительными, не передавать персональные данные в непроверенные организации и не публиковать их в открытом доступе.

Когда и как будут работать электронные повестки

Напомним, 11 апреля Госдума приняла закон, который, в частности, вводит понятие электронных повесток.

После вступления закона в силу повестки будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной.

При этом прежние способы направления повесток — личным вручением или через работодателя — сохраняются, но к ним добавляется отправка заказным письмом и через портал «Госуслуги».

Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина.

Со времени, когда повестка считается врученной, ее адресату запрещается выезд из России. Ограничение снимается после явки в военкомат.

Призывникам также направляется предупреждение о других возможных ограничениях, в числе которых — запрет на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, приостановка госрегистрации недвижимости, запрет на регистрацию транспорта и отказ в получении кредитов.

Реформа воинского учета

Согласно положениям закона, постановка и снятие с воинского учета могут осуществляться без личной явки в комиссариат. Граждан будут оповещать об этом через Реестр воинского учета с использованием «Госуслуг».

Гражданам, поставленным на воинский учет без их явки, могут приходить повестки для сверки сведений.

Отдельно будет сформирован общедоступный Реестр направленных (врученных) повесток. Он будет создаваться в автоматическом режиме на основании сведений из Реестра воинского учета.

В конце апреля стало известно, что петербургские военкоматы уже начали рассылать военнообязанным повестки с предупреждениями об ограничительных мерах в случае неявки.

При этом на обороте повестки была указана старая норма закона, где статус уклониста выдается автоматически при неявке, обратили внимание местные СМИ.

Ранее начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Андрей Бирюков утверждал, что веерных рассылок электронных повесток в ходе нынешнего призыва не будет.

«Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме.

Веерных рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учета создан прежде всего для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами», — заявил он.