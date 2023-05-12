«HIMARS не дотянул бы». Что известно о взрывах в Луганске

В Луганске в пятницу произошли два взрыва. Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова сообщила, что ракеты упали на здание бывшего машиностроительного завода. По мнению подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, ВСУ впервые использовали ракеты с дальностью полета 150 км. В представительстве ЛНР заявили, что Луганск обстреляли с применением, предположительно, двух крылатых ракет комплекса «Гром» украинского производства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

12 мая в Луганске произошли два взрыва. Как передает корреспондент ТАСС, в пятницу вечером над городом появились клубы дыма.

По данным агентства, взрывы прогремели около 18:35 мск. Сразу после них появился дым, который был виден во всех районах Луганска.

«Взрыв был слышен даже с закрытыми окнами», — рассказала изданию одна из жительниц города. «Клубы дыма видны и в квартале Мирном, и в [квартале] Героев Сталинграда, и в центре Луганска», — добавила еще одна собеседница агентства.

«Точка У» или «Ольха»

Позднее экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что ВСУ ударили по предприятию по производству полимерных изделий Poly-Pack, в результате началось возгорание.

«Прилет по Луганску в район предприятия «Полипак», расположенного на территории бывшего сотого завода [«Луганский машиностроительный завод — 100»]. Жители видят густой дым.

HIMARS — вряд ли, не дотянул бы по расстоянию, потому что место выпуска, предположительно, Часов Яр.

Маловероятно, что это новоявленные крылатые ракеты британские, предположительно это либо «Точка У», либо «Ольха» — украинская разработка, которая бьет на 120 км. Вокруг там в основном частный сектор. Пожар в основном был в бывшем офисном здании», — проинформировал он.

В свою очередь, сенатор от ЛНР Дарья Лантратова привела предварительные данные, согласно которым гражданское население не пострадало.

По оценкам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, при обстреле Луганска ВСУ впервые использовали ракеты с дальностью полета 150 км.

«Данные боеприпасы, скорее всего, ракетного типа, должны иметь дальность полета 150 км. Этот тип боеприпасов превышает дальность тех, что противник ранее использовал, то есть в 120 км», — пояснил он.

Обстрел города Марочко назвал «ожидаемой провокацией», поскольку 12 мая в регионе отмечают День Республики. «Все, кто должен быть задействован в таких ситуациях, выдвинулись на место инцидента.

Пока информации официальной нет, но могу сказать, что еще до этого приходили очень тревожные новости, и, скорее всего, таким образом украинские власти поздравили жителей ЛНР с праздником — с днем образования Луганской Народной Республики», — утверждает подполковник.

Позднее в представительстве ЛНР заявили, что Луганск обстреляли с применением, предположительно, двух крылатых ракет комплекса «Гром» украинского производства.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что сегодняшний удар ВСУ является попыткой запугать мирное население. «Держу ситуацию на личном контроле. Всю информацию сообщу дополнительно. Прошу сохранять спокойствие», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в пятницу Пасечник и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак возложили цветы к памятнику «Они отстояли Родину». Монумент был открыт в Луганске в 2016 году. Он посвящен участникам войны в Донбассе, сражавшимся на стороне ЛНР, пишет ТАСС.

Напомним, 27 апреля 2014 года в Луганске была провозглашена Луганская Народная Республика. 29 апреля сторонники ЛНР захватили здание обладминистрации и прокуратуры. 11 мая на всей территории Луганской области прошел референдум о самоопределении ЛНР, а 18 мая Народный совет республики принял Конституцию ЛНР.