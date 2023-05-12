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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 443-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 443-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
Все страны ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против России, сообщает Politico. Госсекретарь США Блинкен заявил, что США приложат все усилия для восполнения нехватки вооружений у Украины. Зерновую сделку могут продлить на 60 дней, сообщил источник, близкий к переговорному процессу. Вещатели «Евровидения» не позволят президенту Украины Зеленскому выступить с обращением в финале, пишет The Times. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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8:42

Украинские войска начали «формирующие» операции в преддверии ожидаемого контрнаступления против российских войск, сообщили телекомпании CNN двое высокопоставленных западных военных.

Формирование включает нанесение ударов по таким целям, как склады оружия, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы, и направлено на подготовку поля боя для наступления. Это стандартная тактика, применяемая перед крупными комбинированными операциями.

8:37

8:36

Около 6:50 на улице Шмидта в Мелитополе прозвучал взрыв. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство в мусорном баке, сообщает администрация города.

Никто не пострадал, но были повреждены стоявшие рядом автомобили, взрывной волной выбиты стекла в ближайшем доме.

8:22

Государству следует снизить налоговую нагрузку на российских предпринимателей, чтобы облегчить их положение после введения 11-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева на Петербургском международном юридическом форуме.

8:16

Европейский вещательный союз отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением в финале «Евровидения», сообщает Times.

8:10

США готовы помочь Киеву восполнить недостающее для контрнаступления вооружение, если такой запрос будет, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он также одобрил решение Лондона поставить Киеву дальнобойные ракеты: «Мы уверены, что это отвечает нуждам Украины».

8:07

Петиция с требованием отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая появилась на сайте офиса Зеленского. Она зарегистрирована 11 мая и на данный момент набрала около 70 голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.

8:05

Все страны ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против России, сообщает Politico. В рамках 11-го пакета санкций судам, тайно перевозящим российскую нефть, запретят заходить в порты ЕС.

8:02

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 443-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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