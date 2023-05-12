Военная операция РФ на Украине. День 443-й

Все страны ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против России, сообщает Politico. Госсекретарь США Блинкен заявил, что США приложат все усилия для восполнения нехватки вооружений у Украины. Зерновую сделку могут продлить на 60 дней, сообщил источник, близкий к переговорному процессу. Вещатели «Евровидения» не позволят президенту Украины Зеленскому выступить с обращением в финале, пишет The Times. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.