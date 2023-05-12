Военная операция РФ на Украине. День 443-й

Украинские войска начали «формирующие» операции в преддверии ожидаемого контрнаступления против российских войск, сообщили телекомпании CNN двое высокопоставленных западных военных.
Формирование включает нанесение ударов по таким целям, как склады оружия, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы, и направлено на подготовку поля боя для наступления. Это стандартная тактика, применяемая перед крупными комбинированными операциями.
Около 6:50 на улице Шмидта в Мелитополе прозвучал взрыв. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство в мусорном баке, сообщает администрация города.
Никто не пострадал, но были повреждены стоявшие рядом автомобили, взрывной волной выбиты стекла в ближайшем доме.
Государству следует снизить налоговую нагрузку на российских предпринимателей, чтобы облегчить их положение после введения 11-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева на Петербургском международном юридическом форуме.
Европейский вещательный союз отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением в финале «Евровидения», сообщает Times.
США готовы помочь Киеву восполнить недостающее для контрнаступления вооружение, если такой запрос будет, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он также одобрил решение Лондона поставить Киеву дальнобойные ракеты: «Мы уверены, что это отвечает нуждам Украины».
Петиция с требованием отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая появилась на сайте офиса Зеленского. Она зарегистрирована 11 мая и на данный момент набрала около 70 голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.
Все страны ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против России, сообщает Politico. В рамках 11-го пакета санкций судам, тайно перевозящим российскую нефть, запретят заходить в порты ЕС.