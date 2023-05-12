«Полет выполнялся без боекомплекта». В Крыму разбился вертолет Ми-28

Днем в пятницу в Джанкойском районе Крыма разбился вертолет Ми-28, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет. Оба пилота погибли, на земле разрушений нет, проинформировали в Минобороны РФ. По предварительным данным, причина крушения заключается в отказе техники, указали в ведомстве. К месту аварии направили комиссию главного командования ВКС России для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вертолет Ми-28 разбился в пятницу днем, 12 мая, во время учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Крыма, передает ТАСС.

«12 мая 2023 года в 15:42 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолет Ми-28.

Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Оба летчика погибли», — сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что предварительная причина крушения заключается в отказе техники. К месту аварии направили комиссию главного командования ВКС России для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.

Кроме того, на западе Крыма в пятницу сработала система противовоздушной обороны, был сбит беспилотник.

«На западе Крыма силами ПВО был сбит вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Ситуация находится под контролем», — сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Про Ми-28

Ми-28Н («Изделие 294», «Ночной охотник», обозначение НАТО — Havoc-B, «Хавок-би») — российский ударный вертолет. Был разработан в 1990-е конструкторами Московского вертолетного завода им. Миля (ныне — в составе холдинга «Вертолеты России»).

Является круглосуточной модификацией советского ударного вертолета Ми-28, созданного в 1980-х годах, но так и не принятого на вооружение.

Согласно данным Минобороны, современные модификации ударного вертолета Ми-28 предназначены для обнаружения и поражения бронированной и небронированной техники, низколетящих целей, а также пехоты противника.

Предыдущие инциденты

Напомним, 26 апреля под Мончегорском в Мурманской области упал истребитель МиГ-31. Он рухнул в озеро, пробив лед, оба пилота катапультировались. На кадрах, снятых местными жителями, было видно, что самолет объят пламенем.

Падение МиГ-31 стало десятым известным инцидентом с самолетами Минобороны РФ с начала специальной военной операции на Украине.

Так, 17 октября прошлого года фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой массив в Ейске. После крушения начался пожар, загорелись сразу несколько этажей девятиэтажного жилого дома — с первого по девятый. 16 человек погибли, 43 пострадали.

В Минобороны тогда сообщили, что самолет потерпел крушение при наборе высоты из-за возгорания двигателя.

Спустя несколько дней, 23 октября истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета и упал на двухэтажный деревянный дом в Иркутске.

Два пилота погибли, жители дома не пострадали. После крушения возник пожар, около 150 домов оказались обесточены.

Следственный комитет России назвал две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования.