Дискредитация и подрыв авторитета ведомства. За что отправили в колонию экс-замглавы ФСИН

Бывший заместитель директора ФСИН Валерий Максименко (в центре) в Басманном суде, 2020 год

12 мая Одинцовский суд приговорил экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко к девяти годам колонии строгого режима за взятки и злоупотребления. Он был лишен звания и госнаграды, а также обязан уплатить более 370 млн рублей. Как сообщили в СК, из-за действий Максименко было сорвано исполнение федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы». В итоге 19 строительных объектов не были введены в эксплуатацию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Одинцовский городской суд Московской области в пятницу, 12 мая, приговорил к девяти годам колонии строгого режима бывшего замруководителя ФСИН России Валерия Максименко.

Экс-чиновника признали виновным по статьям о получении взятки в особо крупном размере и о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

Максименко также был лишен звания генерал-лейтенанта и госнаграды. Кроме того, его обязали уплатить более 370 млн рублей, проинформировали в Генпрокуратуре РФ.

Как уточнили в СК, из-за действий Максименко было также сорвано исполнение федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы». В итоге 19 строительных объектов не были введены в эксплуатацию, передает РИА Новости.

Суть дела

Уточняется, что с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2020-го Максименко получил от бизнесмена более 2,1 млн рублей взятки в виде длительной аренды загородного дома.

Взамен, как установили в суде, Максименко обеспечил заключение с подконтрольной предпринимателю компанией договоров на строительство объектов для ФСИН.

«Также в 2018-2019 годах Максименко, зная, что одно из предприятий не обладает необходимыми ресурсами для выполнения строительно-монтажных работ, обязал территориальные органы ФСИН заключить госконтракты с данным ФГУП на сумму 3,6 млрд рублей для дальнейшего заключения договоров субподряда с компаниями вышеназванного бизнесмена», — говорится в публикации.

В Генпрокуратуре отметили, что в результате злоупотребления Максименко своими должностными полномочиями 19 госконтрактов не были исполнены, «что повлекло дискредитацию и подрыв авторитета ФСИН России и причинение ущерба ФГУП в размере более 330 млн 83 тыс. рублей».

Уголовные дела в отношении руководителей ФСИН

В сентябре 2017 года за взятку был задержан замдиректора ФСИН Олег Коршунов. По данным следствия, в 2015-2016 годах он вместе с рядом других чиновников организовал заключение по завышенным ценам двух госконтрактов на поставку ГСМ и сахара для ведомства.

В июле 2019-го Гагаринский суд Москвы признал Коршунова виновным в мошенничестве и приговорил к семи годам лишения свободы, штрафу в 900 тыс. рублей и лишению классного чина.

В его отношении расследуется еще одно уголовное дело о хищении около 95 млн рублей, выделенных на строительство следственного изолятора в Симферополе.

2 ноября 2017 года СК возбудил уголовное дело в отношении экс-заместителя директора ФСИН Николая Баринова. Курировавший строительство СИЗО «Кресты-2» в Колпинском районе Санкт-Петербурга чиновник, по версии следствия, неоднократно получал взятки от представителей строительных фирм-подрядчиков.

Общая сумма взяток составила 44 млн рублей. Баринов признал свою вину, его приговорили к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 950 тыс. рублей, пишет ТАСС.