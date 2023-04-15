«Веерных рассылок электронных повесток не будет». Главное из заявления Генштаба ВС РФ

Веерных рассылок электронных повесток в ходе текущей призывной кампании не будет, а все существующие отсрочки сохраняются, рассказали в субботу в Генштабе ВС РФ. По состоянию на 15 апреля оповещены уже 52 тыс. граждан, 21 тыс. из них признаны годными к военной службе, еще 29 тыс. получили отсрочки. Первые отправки призывников в пункты дислокации на территории РФ начнутся 20 апреля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Весенняя призывная кампания проходит в плановом режиме и завершится ровно через три месяца — 15 июля. Об этом в субботу, 15 апреля, рассказал начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Андрей Бирюков.

По его словам, на данный момент «оповещены 52 тыс. граждан, более 50 тыс. из них уже прибыли в военкоматы», передает ТАСС.

«В отношении 21 тыс. граждан приняты решения о призыве на военную службу, еще 29 тыс. получили отсрочки по законным основаниям», — рассказал полковник.

Он утверждает, что веерных рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста в ходе нынешней кампании не будет, а все существующие отсрочки сохраняются.

«Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме.

Веерных рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учета создан прежде всего для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами», — пояснил Бирюков.

Первые отправки призывников в пункты дислокации на территории РФ начнутся 20 апреля, уточнил представитель Генштаба. Он добавил, что треть призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где они в течение трех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

Бирюков уточнил, что граждан будут оповещать о постановке на воинский учет через портал «Госуслуг».

Призыв и электронные повестки

Весенний призыв стартовал 1 апреля. Согласно указу президента РФ, он затронет 147 тыс. россиян в возрасте от 18 до 27 лет. При этом впервые оповещать призывников планируется в том числе в электронном виде.

11 апреля Госдума одобрила закон о едином реестре военнообязанных, приравнивающий электронные повестки к бумажным.

Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе».

Предполагается, что со дня получения повестки — как в электронном, так и бумажном виде — вводится запрет на выезд из РФ. 14 апреля президент России Владимир Путин подписал этот закон.

Начальник управления ГОМУ Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский утверждает, что вторая волна мобилизации не планируется — для выполнения задач специальной военной операции на Украине, по его словам, «хватает добровольцев и тех, кто уже призван».

Напомним, в конце 2022 года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что увеличение возраста призыва с 18 лет до 21 года может быть реализовано только через изменения в законодательстве, и это может произойти в 2023 году.