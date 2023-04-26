Поражение при неявке. В Петербурге начали рассылку повесток с предупреждением

Петербургские военкоматы начали рассылать военнообязанным повестки с предупреждениями об «ограничительных мерах» в случае неявки. При этом на обороте повестки написана старая норма закона, где статус уклониста выдается автоматически при неявке, сообщают СМИ. Также сегодня Совфед рекомендовал Генпрокуратуре особо пристально наблюдать за соблюдением военного законодательства.

Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) подтвердила, что петербургские военкоматы начали рассылать военнообязанным повестки, на которых напечатаны предупреждения об ограничительных мерах против тех, кто не явится на сборный пункт. Об этом сообщает ТАСС.

«Пресс-служба Западного военного округа подтверждает подлинность новых повесток», — говорится в сообщении.

Издания Mash и «Фонтанка» ранее передавали, что петербуржцы стали получать повестки, на которых проштампована надпись: «В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры».

В одном из райвоенкоматов Санкт-Петербурга журналистам «Фонтанки» также подтвердили, что повестки – настоящие.

«Реальная повестка. Пускай по повестке приходит в военкомат и всё. Ограничительные меры… Ну, обычно, если человек увиливает от прихода в военкомат, его не выпускают за границу и прочее», — сказал сотрудник военно-учетного органа.

Издание отмечает, что на обратной стороне повестки процитирована устаревшая норма законодательства РФ, согласно которой неявка по повестке автоматически накладывает на человека статус уклониста. При этом в действующей редакции неявка лишь может быть расценена как уклонение.

Кроме того, 26 апреля Совфед порекомендовал Генпрокуратуре контролировать исполнение законодательства о воинской службе, а также уделить особое внимание ведению единого реестра воинского учета.

Президент РФ Владимир Путин подписал в середине апреля закон, создающий единый реестр военнообязанных, рассылку повесток в электронной форме и поражение в правах тех, кто не явился по повестке в военкомат.

После получения повестки военнообязанный теряет право выезда за границу. Если он в течение 20 дней не посетит военкомат, то ему также запретят регистрацию в качестве ИП или самозанятого, приостановят государственной регистрацию недвижимости, ограничат управление транспортом и запретят его регистрацию, откажут в получении кредитов. После явки в военкомат ограничения перестают действовать автоматически.

В Минобороны заявляли, что реестр воинского учета создан для «упрощения взаимодействия» военкоматов с россиянами, и обещали не устраивать «веерные рассылки» электронных повесток призывникам.

20 апреля главный военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский сообщил, что в городе в рамках весеннего призыва в тестовом режиме стартовала рассылка электронных повесток.

Он пояснил, что электронные повестки приходят в личный кабинет на Госуслугах, а кроме этого прорабатывается возможность оповещений через СМС-сообщения.

Отмечается, что пока рассылка проводится в тестовом режиме и является подготовкой к осеннему призыву, когда должен будет заработать Единый реестр воинского учета.

19 апреля председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил Telegram-каналу SHOT, что в идущий сейчас весенний призыв в армию электронные повестки не будут иметь юридической силы, а их рассылка будет носить тестовый характер.

«В этот призыв будут рассылаться повестки электронные только в тестовом режиме. Чтобы понять: доходят они или не доходят. Апробация системы. Юридической силы они не будут иметь», — сообщил депутат.

Так он подтвердил слова московского военного комиссара Максима Локтева — 17 апреля тот заявил, что рассылка электронных повесток в рамках весеннего призыва через «Госуслуги» будет осуществляться в тестовом режиме.