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Опрос жителей России показал их желание сменить профессию на специалиста из сферы IT

Outside Digital: 90% россиян готовы на бесплатную стажировку в IT

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Digital-агентство Outside Digital и исследовательское агентство ResearchMe провели исследование среди россиян с целью узнать, как россияне относятся к профессиям в IT, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru». В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по всей России.

Выяснилось, что каждый третий россиянин задумывается о том, чтобы уйти со своей работы, чтобы работать в IT. Из них 30% планируют это сделать в ближайшее время. Также большинство россиян (82%) считают сферу IT наиболее привлекательной для работы. При этом 90% опрошенных готовы на бесплатную стажировку — лишь бы попасть в IT.
При этом почти половина респондентов (45%) утверждает, что переход в IT после 45 лет невозможен.

Результаты исследования также показали, что половина россиян (52%) назвала рабочие практики и параллельное образование самым эффективным способом для смены работы. Онлайн-образованию доверяет лишь 21% россиян, и только 11% опрошенных верят в традиционное высшее образование как способ найти профессию в IT.

«Бешеная конкуренция стартапов и корпораций за квалифицированных разработчиков и высший менеджмент и, как следствие, кадровый голод на рынке заставляют многих задуматься о переходе в IT. Высокие зарплаты, лучшие условия труда, быстрый карьерный рост и мощное комьюнити качественно выделяют такие вакансии среди остальных, но людей все равно продолжает не хватать. Есть несколько путей переходе в IT — вышка, онлайн-обучение, бесплатные стажировки и самообразование. Мнения россиян разделились при выборе самого эффективного пути, что показывает существование множества мифов и скептицизма в вопросе», — рассказал COO и Group Head в Outside Digital Жамбал Гармажапов.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что современный ИИ уже может заменить программиста-новичка.

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