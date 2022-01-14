ФСБ опубликовала видео одной из спецопераций по нейтрализации хакерской группировки REvil

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видеоролик одной из спецопераций по нейтрализации хакерской группировки REvil.

Спецслужба сообщила, что сумела установить полный состав группировки и причастность ее членов к незаконному обороту средств платежей. Задержанным предъявили обвинения по статье 187 российского уголовного кодекса («Неправомерный оборот средств платежей»).

ФСБ по 25 адресам изъяла более 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тыс. и €500 тыс. Также были изъяты компьютерная техника, криптокошельки и 20 премиум-автомобилей, купленных на украденные деньги.

В спецслужбе подчеркнули, что основанием для разыскных мероприятий послужило обращение со стороны компетентных органов США, которые передали данные о лидере преступного сообщества и его причастности к преступлениям против зарубежных компаний.

В октябре специалисты, работающие на спецслужбы США, взломали серверы хакерской группировки REvil, заставив ее свернуть деятельность в сети.