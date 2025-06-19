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Пользователи платформы МАХ смогут переводить деньги через Систему быстрых платежей

VK и НСПК протестируют переводы через СБП на MAX
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leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

VK и «Национальная система платежных карт» (НСПК) подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба VK.

«Возможность оперативно и комфортно осуществлять денежные переводы актуальна для российских пользователей. Мы видим запрос на интеграцию платежных решений в нашу цифровую платформу. Уверен, что, объединив технологический опыт НСПК и VK, мы сможем создать для пользователей MАХ востребованное, надежное и удобное решение», — отметил генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Партнерство предполагает обмен опытом и обеспечение технологической возможности интеграции систем НСПК и цифровой платформы MАХ. В рамках сотрудничества компании проведут на ней тестирование переводов с использованием Системы быстрых платежей (СБП).

«Мы уже провели первые технические работы. По мере подключения банков-участников СБП к проекту мы собираемся запустить это решение для повседневного использования. И уже в этом году пользователи отечественного мессенджера MAX смогут переводить своим знакомым и близким деньги в открытом чате в несколько «кликов». Процесс перевода через СБП будет быстрым и безопасным», — рассказал генеральный директор «Национальной системы платежных карт» Дмитрий Дубынин.

По словам Дмитрия Дубынина, пилотирование решения и первые переводы со счета на счет в рамках платформы MAX должны пройти в начале июля этого года. В дальнейшем переводить деньги в MAX смогут клиенты разных банков.

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