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Санкт-Петербург первым в России внедрит мессенджер Max для городских служб

Беглов: в Max появилась возможность звонить в экстренную службу 112 Петербурга
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В Санкт-Петербурге запущен пилотный проект по подключению Службы экстренных вызовов 112 к российскому мессенджеру Max. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

На первом этапе в мессенджере создан специальный абонент «Служба экстренных вызовов Санкт-Петербурга». Пользователи Max теперь могут напрямую создавать текстовые обращения или совершать экстренные звонки в службу 112 через приложение.

«Интеграция Службы 112 с мессенджером Max — важный шаг к созданию современной, удобной и доступной системы взаимодействия петербуржцев с городскими сервисами. Этот проект станет значимым вкладом в обеспечение безопасности и комфорта жителей нашего города и всей России», — написал Беглов.

Развитие систем 112 и Информационно-справочной службы 122 в Петербурге планируется вести по двум направлениям: создание чат-ботов с расширенными возможностями и размещение мини-приложений. Кроме того, городская администрация предложила разместить в мессенджере Max кнопку экстренного вызова 112, доступную для пользователей по всей России.

19 июля сообщалось, что мессенджер МАХ стал десятым в перечне самых популярных приложений в отечественном сегменте Google Play.

Ранее в Госдуме захотели автоматизировать перенос сообщений из WhatsApp и Telegram в MAX.

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