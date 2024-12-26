Электронное разрешение на въезд в Израиль с 1 января 2025 года: кому необходимо и как оформить

В Израиле электронное разрешение на въезд станет обязательным с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года для въезда в Израиль необходимо получить электронное разрешение. Это правило распространяется на туристов всех стран, с кем у Израиля действует безвизовый режим, в том числе на россиян. «Газета.Ru» отвечает на самые распространенные вопросы о том, как получить разрешение, на какой срок оно выдается и сколько стоит.

Электронное разрешение – это виза?

Электронное разрешение Electronic Travel Authorization на посещение Израиля (ETA-IL) не является визой. Между Российской Федерацией и Израилем по-прежнему действует безвизовый режим. Тем не менее документ часто фигурирует в сообщениях как «электронная виза». Правила въезда в Израиль изменились в 2024 году. Тестовый период оформления ETA-IL начал действовать с 1 июня для граждан США и Германии, а с 1 июля – для ряда других стран, в том числе России. С 1 января 2025 года электронное разрешение станет обязательным.

Если это не виза, для чего тогда нужно ETA-IL?

Как сообщается на сайте Управления по народонаселению и иммиграции Израиля, электронная система предназначена для предварительного рассмотрения заявок от туристов на поездку. Цель подачи запроса – убедиться в отсутствии препятствий для посадки пассажиров на рейс.

Получение ETA-IL не является гарантией въезда в Израиль. Электронное разрешение дает возможность добраться до пункта пограничного контроля. Там вас ждет проверка, которая определит, разрешен вам въезд в страну или нет.

В каких случаях оформляется электронное разрешение

ETA-IL оформляется, если вы планируете частную или туристическую краткосрочную поездку – до 90 дней. Разрешение необходимо всем путешественникам, включая новорожденных и пожилых людей. Оно не дает права на работу в Израиле, а также на долгосрочное проживание или обучение. Для этих целей необходимо оформить соответствующую визу. В случае нарушения вы рискуете получить штраф.

Владельцам дипломатических или служебных паспортов не требуется подавать заявление на получение ETA-IL. Если вы являетесь гражданином Израиля, но проживаете за границей, оформлять электронное разрешение также не нужно.

Какие документы нужны для подачи заявления на ETA-IL

Действующий загранпаспорт со сроком действия не менее 3 месяцев с даты въезда в Израиль.



Общая информация о поездке.



Адрес электронной почты.



Личная информация.

Желательно иметь авиабилеты туда и обратно, медицинскую страховку в Израиле на весь срок поездки. Для оплаты регистрационного взноса позаботьтесь о наличии дебетовой или кредитной карты.

Сколько стоит оформление электронного разрешения на въезд в Израиль

Как сообщает посольство России в Израиле, с 1 января 2025 года будет введен обязательный сбор на оформление электронного разрешения — 25 шекелей около 679 руб.

25 шекелей стоит оформление ETA-IL

Пока неясно, как быть при отсутствии у российского туриста банковской карты международных платежных систем .

Как и когда подать заявление на получение ETA-IL

Заявление подается онлайн на официальном сайте Управления по народонаселению и иммиграции Израиля . Также можно сделать это через специальные сервисы, например, агентство электронных виз.

Электронное разрешение лучше оформить заблаговременно. Управление народонаселения и иммиграции Израиля рекомендует это сделать не позднее, чем за 72 часа до бронирования авиабилетов, гостиниц и точно не позднее 72 часов до вылета .

По прибытии в страну получить электронное разрешение на въезд в Израиль нельзя.

Если вы приехали в Израиль без электронного разрешения, это будет считаться нарушением. Вас могут развернуть на границе. Тщательно проверяйте информацию перед отправкой, чтобы не получить отказ по причине ошибок, допущенных при заполнении онлайн-формы. Если вы заранее подготовите все документы, подача заявления займет у вас около 10-15 минут на одного человека.

Сколько ждать разрешения на въезд в Израиль и куда придет ответ

Подтверждение заявки придет сразу же после отправки формы. Само электронное разрешение на въезд в Израиль поступит на электронную почту в течение нескольких дней. Распечатайте ETA-IL или держите документ на смартфоне — во время пограничного контроля у вас могут попросить предъявить разрешение.

Что делать, если пришел отказ в выдаче электронного разрешения

Если по каким-либо причинам одобрение не получено, заявители будут направлены на горячую линию службы для рассмотрения отказов, сообщается на сайте Управления народонаселения и иммиграции Израиля. В сервисном центре объяснят отказ и расскажут, как действовать дальше.

Сколько по времени действует ETA-IL