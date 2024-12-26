Электронное разрешение на въезд в Израиль с 1 января 2025 года: кому необходимо и как оформить

Электронное разрешение – это виза?
Электронное разрешение Electronic Travel Authorization на посещение Израиля (ETA-IL) не является визой. Между Российской Федерацией и Израилем по-прежнему действует безвизовый режим. Тем не менее документ часто фигурирует в сообщениях как «электронная виза». Правила въезда в Израиль изменились в 2024 году. Тестовый период оформления ETA-IL начал действовать с 1 июня для граждан США и Германии, а с 1 июля – для ряда других стран, в том числе России. С 1 января 2025 года электронное разрешение станет обязательным.
Если это не виза, для чего тогда нужно ETA-IL?
Как сообщается на сайте Управления по народонаселению и иммиграции Израиля, электронная система предназначена для предварительного рассмотрения заявок от туристов на поездку. Цель подачи запроса – убедиться в отсутствии препятствий для посадки пассажиров на рейс.
Получение ETA-IL не является гарантией въезда в Израиль. Электронное разрешение дает возможность добраться до пункта пограничного контроля. Там вас ждет проверка, которая определит, разрешен вам въезд в страну или нет.
В каких случаях оформляется электронное разрешение
ETA-IL оформляется, если вы планируете частную или туристическую краткосрочную поездку – до 90 дней. Разрешение необходимо всем путешественникам, включая новорожденных и пожилых людей. Оно не дает права на работу в Израиле, а также на долгосрочное проживание или обучение. Для этих целей необходимо оформить соответствующую визу. В случае нарушения вы рискуете получить штраф.
Владельцам дипломатических или служебных паспортов не требуется подавать заявление на получение ETA-IL. Если вы являетесь гражданином Израиля, но проживаете за границей, оформлять электронное разрешение также не нужно.
Какие документы нужны для подачи заявления на ETA-IL
- Действующий загранпаспорт со сроком действия не менее 3 месяцев с даты въезда в Израиль.
- Общая информация о поездке.
- Адрес электронной почты.
- Личная информация.
Желательно иметь авиабилеты туда и обратно, медицинскую страховку в Израиле на весь срок поездки. Для оплаты регистрационного взноса позаботьтесь о наличии дебетовой или кредитной карты.
Сколько стоит оформление электронного разрешения на въезд в Израиль
Как сообщает посольство России в Израиле, с 1 января 2025 года будет введен обязательный сбор на оформление электронного разрешения — 25 шекелей около 679 руб.
Пока неясно, как быть при отсутствии у российского туриста банковской карты международных платежных систем.
Как и когда подать заявление на получение ETA-IL
Заявление подается онлайн на официальном сайте Управления по народонаселению и иммиграции Израиля . Также можно сделать это через специальные сервисы, например, агентство электронных виз.
Электронное разрешение лучше оформить заблаговременно. Управление народонаселения и иммиграции Израиля рекомендует это сделать не позднее, чем за 72 часа до бронирования авиабилетов, гостиниц и точно не позднее 72 часов до вылета.
По прибытии в страну получить электронное разрешение на въезд в Израиль нельзя.
Если вы приехали в Израиль без электронного разрешения, это будет считаться нарушением. Вас могут развернуть на границе. Тщательно проверяйте информацию перед отправкой, чтобы не получить отказ по причине ошибок, допущенных при заполнении онлайн-формы. Если вы заранее подготовите все документы, подача заявления займет у вас около 10-15 минут на одного человека.
Сколько ждать разрешения на въезд в Израиль и куда придет ответ
Подтверждение заявки придет сразу же после отправки формы. Само электронное разрешение на въезд в Израиль поступит на электронную почту в течение нескольких дней. Распечатайте ETA-IL или держите документ на смартфоне — во время пограничного контроля у вас могут попросить предъявить разрешение.
Что делать, если пришел отказ в выдаче электронного разрешения
Если по каким-либо причинам одобрение не получено, заявители будут направлены на горячую линию службы для рассмотрения отказов, сообщается на сайте Управления народонаселения и иммиграции Израиля. В сервисном центре объяснят отказ и расскажут, как действовать дальше.
Сколько по времени действует ETA-IL
Разрешение ETA-IL действительно в течение двух лет или до истечения срока действия вашего паспорта — в зависимости от того, что наступит раньше. В течение двух лет, на которые вам выдано разрешение, вы можете несколько раз въезжать в Израиль. Это касается срока пребывания до 90 дней подряд. Если необходимо находиться в стране дольше этого срока, нужно подать заявление на получение визы. Вам потребуется переоформление документа до истечения двух лет с момента выдачи, если вы получили новый паспорт, изменили имя, пол, страну гражданства.