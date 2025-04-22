Россия и Оман договорились о безвизовом режиме

Правительства России и Омана подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Соответствующая договоренность была подписана в ходе встречи лидеров двух государств — Владимира Путина и Хайсама бен Тарека Аль Саида, передает ТАСС.

В публикации говорится, что граждане двух стран смогут въезжать, следовать транзитом и выезжать в страны без виз, имея при себе лишь обычный паспорт. Каждая их сторон согласилась принимать на своей территории граждан в течение 30 дней, при этом суммарный срок пребывания за год не должен превышать три месяца.

В тексте соглашения уточняется, что безвизовый режим не распространяется на те лица, которые въезжают в страны для постоянного проживания, а также для учебы или работы.

Договоренность вступит в законную силу в течение 30 дней с даты последнего уведомления о выполнении необходимых внутригосударственных процедур.

В марте Вьетнам продлил безвизовый режим для россиян еще на три года. Находиться в стране без визы можно до 45 дней. Электронную визу туристы могут оформить с помощью специального портала. Благодаря этому путешественники смогут находиться в стране до 90 дней.

Ранее иностранцам без визы сократили срок пребывания в России.