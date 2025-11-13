ЦСКА намерен вернуть Чалова из ПАОК

Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность возвращения российского форварда Федора Чалова из греческого ПАОК в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает «Mash на спорте».

ЦСКА пока не выходил на прямые переговоры с греческим клубом, но рассматривают вариант с арендой игрока. ПАОК согласен на переход при условии получения финансово выгодного предложения и нахождения адекватной замены российскому нападающему.

Главный тренер ПАОК Рэзван Луческу ранее выражал недовольство игрой Чалова и просил руководство клуба приобрести более результативного нападающего, так как тот не справляется с поставленными задачами. За два сезона российский форвард отметился 8 забитыми мячами и 8 голевыми передачами

Обновленная рыночная стоимость Чалова составила €7,5 млн. В предыдущей версии российский футболист оценивался в €9 млн.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы. В текущем сезоне Чалов сделал 5+7 по системе «гол+пас» в 40 матчах.

Ранее бывший игрок ЦСКА заявил, что не понимает расстановку в сборной от Карпина.