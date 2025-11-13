На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦСКА намерен вернуть Чалова из ПАОК

FC PAOK

Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность возвращения российского форварда Федора Чалова из греческого ПАОК в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает «Mash на спорте».

ЦСКА пока не выходил на прямые переговоры с греческим клубом, но рассматривают вариант с арендой игрока. ПАОК согласен на переход при условии получения финансово выгодного предложения и нахождения адекватной замены российскому нападающему.

Главный тренер ПАОК Рэзван Луческу ранее выражал недовольство игрой Чалова и просил руководство клуба приобрести более результативного нападающего, так как тот не справляется с поставленными задачами. За два сезона российский форвард отметился 8 забитыми мячами и 8 голевыми передачами

Обновленная рыночная стоимость Чалова составила €7,5 млн. В предыдущей версии российский футболист оценивался в €9 млн.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы. В текущем сезоне Чалов сделал 5+7 по системе «гол+пас» в 40 матчах.

Ранее бывший игрок ЦСКА заявил, что не понимает расстановку в сборной от Карпина.

