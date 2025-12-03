Гусев попросил прощения у Карпина

Гусев извинился перед Карпиным за слова после его ухода из «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев извинился за свои высказывания, которые могли быть восприняты как критика в адрес предыдущего тренерского штаба. Его слова передает Sports.ru.

«В последние дни большой резонанс вызвало мое интервью, в котором мы говорили в том числе о физической готовности игроков. Мне хотелось бы извиниться перед Карпиным, перед болельщиками, да и вообще перед всеми, кого эти слова задели», — высказался Гусев.

Гусев в интервью Сергею Егорову после кубкового матча с «Зенитом» заявил о слабой физической подготовке игроков «Динамо».

17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Изначально сообщалось, что согласно контракту, тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты. Однако позднее сам тренер заявил, что никакая неустойка ему не полагалась.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

6 декабря «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграет с московским «Спартаком».

