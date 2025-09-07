Алжирская боксерша Иман Хелиф должна покинуть публичное пространство на фоне скандалов о ее гендерной принадлежности. Об этом RT заявил генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста.

«Иман Хелиф надо быть очень осторожной. Ей надо серьезно сбавить обороты или вообще выйти из игры — можно еще попасть на огромные судебные иски за то, что долгое время дурили публику. Ее использовали как причину для создания, скажем так, поклепа на IBA. Но вся правда вылезла наружу, и сейчас ситуация у нее очень шаткая», — считает Сиеста.

Он подчеркнул, что IBA необходимо продолжать говорить об этой теме и использовать ее, чтобы подчеркивать благие намерения в интересах бокса. А действия Хелиф Сиеста считает опасными играми.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.

4 ноября на сайте Le Correspondent французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше. Утверждается, что у алжирки было выявлено наличие тестикул. У боксерши не было матки, но вместо этого имеются внутренние яички и микропенис, который напоминает увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был присущий мужчинам уровень тестостерона.

World Boxing не допустила спортсменку к соревнованиям под эгидой организации без обязательного прохождения гендерного теста. Она подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Но Ал Сиеста не сомневается, что ее жалобу не удовлетворят.

Ранее французским боксершам запретили участвовать в ЧМ из-за задержки теста с определением пола.