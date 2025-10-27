Стало известно, кто пытался похитить футболиста Мостового

Похитителями полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового и бизнесмена Сергея Селегеня оказались студенты Морской академии, сообщает Mash на Мойке.

Молодые люди получили в Telegram заказ на похищение от человека под ником «Сатанист» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Сначала злоумышленники попытались похитить Мостового, но им это сделать не удалось. Через два дня они похитили Селегеня у магазина на Крестовском острове. На предпринимателя надели наручники и заставили перевести его 210 тысяч рублей, приставив к голове предмет похожий на пистолет.

Остальную сумму должна была привезти супруга бизнесмена в качестве выкупа, но по пути автомобиль преступников остановили полицейские, произведя задержание злоумышленников. Молодые люди планировали получить выкуп за бизнесмена в размере 10 млн рублей.

Похитители утверждают, что ни разу не видели человека, который предложил им пойти на преступления.

Ранее после попытки похищения Мостового завели уголовные дела.