Роднина: на Западе делают из нас монстров после 2022 года

Депутат Роднина: после 2022-го из нас делают монстров, отыгрываются на спортсменах

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала трагедией тот факт, что российских спортсменов отстраняют от международных соревнований. Ее слова приводит «Абзац».

«Когда нас отстраняли в 2016-м, это было из-за нарушений. В спорте важно говорить правду. Любой спортсмен на Олимпийских играх произносит клятву. После 2022-го из нас делают монстров, отыгрываются на спортсменах. Ни наших фильмов, ни нашей музыки, газа и нефти [на Западе] не хотят», — заявила она.

Роднина 13 лет прожила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

