Овечкин повторил еще один рекорд Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу забитых голов в октябрьских матчах, который до этого единолично принадлежал канадскому форварду Уэйну Гретцки.

Россиянин забросил шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс». Теперь в активе Овечкина и Гретцки по 126 голов в матчах НХЛ, состоявшихся в октябре.

Встреча, которая прошла в Коламбусе, закончилась победой гостей со счетом 5:1 (0:0, 1:0, 4:1). В составе «Вашингтона» отличились Джон Карлсон (39-я минута), Овечкин (42), Джастин Сурдиф (43), Том Уилсон (56) и Коннор Макмайкл (57). У «Блю Джекетс» автором шайбы стал Дентон Матейчук (51).

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

