«Ему лучше на трибунах»: ветеран «Спартака» высказался об эмоциях Станковича

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об эмоциональности главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Эти эмоции, наверное, больше его захлестывали, когда он был в игре, сейчас опять был дисквалифицирован. Но все равно анализируют все эти моменты. Хотя, думаю, для руководства не очень приятно, когда тренеру делают замечания, что он не с командой, когда команда играет. Понятно, что он целый день и на базе, и с командой общается, и отношения все равно через него, но в какой-то степени мы увидели, что как Станковича нету, команда уверенно играет. Не знаю, то ли это стечение обстоятельств, то ли Станкович, когда выйдет из дисквалификации, может, он даже продолжит так же находиться на трибунах», — отметил Деменко.

«Спартак» занимает шестое место в Российской премьер-лиге после 12 туров, набрав 19 очков и отставая на семь баллов от лидирующего «Локомотива». Станкович отбывал дисквалификацию на протяжении последнего месяца и в следующем матче вернется на тренерскую скамейку.

