На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ему лучше на трибунах»: ветеран «Спартака» высказался об эмоциях Станковича

Экс-футболист Деменко: «Спартак» уверенно играет без Станковича
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об эмоциональности главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Эти эмоции, наверное, больше его захлестывали, когда он был в игре, сейчас опять был дисквалифицирован. Но все равно анализируют все эти моменты. Хотя, думаю, для руководства не очень приятно, когда тренеру делают замечания, что он не с командой, когда команда играет. Понятно, что он целый день и на базе, и с командой общается, и отношения все равно через него, но в какой-то степени мы увидели, что как Станковича нету, команда уверенно играет. Не знаю, то ли это стечение обстоятельств, то ли Станкович, когда выйдет из дисквалификации, может, он даже продолжит так же находиться на трибунах», — отметил Деменко.

«Спартак» занимает шестое место в Российской премьер-лиге после 12 туров, набрав 19 очков и отставая на семь баллов от лидирующего «Локомотива». Станкович отбывал дисквалификацию на протяжении последнего месяца и в следующем матче вернется на тренерскую скамейку.

Ранее ветеран «Спартака» рассказал, чего в клубе требуют от Станковича.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами