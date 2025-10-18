На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Спартаке» прокомментировали тяжелую травму защитника

В «Спартаке» прокомментировали тяжелую травму сербского защитника Бабича
Алексей Филиппов/РИА Новости

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Ненад Сакич после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» заявил, что состояние здоровья получившего тяжелую травму защитника Срджана Бабича станет известно после прохождения им медицинского обследования. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Будем ждать информации от медицинского штаба, сейчас ее у нас нет. Будем надеяться и верить, что все обойдется и что не случилось ничего серьезного», — заявил Сакич.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Игрок «Ростова» Тимур Сулейманов открыл счет. Он отличился на 56-й минуте матча. На 86-й минуте Эсекьель Барко сравнял счет. На 26-й минуте с поля был удален игрок красно-белых Александер Джику.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 19 очков. «Ростов» занимает десятую строчку, имея в активе 14 баллов.

В следующем матче «Спартак» сыграет «Оренбургом». Встреча состоится 25 октября. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени. «Ростов» сыграет 25 октября с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее в «Ростове» объяснили пропущенный гол от «Спартака».

Футбол. Чемпионат России
