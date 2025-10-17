На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер-министр Великобритании осудил недопуск израильских фанатов на матч Лиги Европы

Премьер Британии осудил недопуск израильских болельщиков на матч Лиги Европы
Danny Lawson/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер раскритиковал решение о запрете для болельщиков израильского «Маккаби» посещать выездной матч группового этапа Лиги Европы против «Астон Виллы». Глава правительства выразил несогласие с этой мерой на своей странице в социальной сети.

«Это неправильное решение. Мы не потерпим антисемитизма на наших улицах», — написал Стармер. Он добавил, что «задача полиции — обеспечить всем футбольным болельщикам возможность наслаждаться игрой, не опасаясь насилия или запугивания».

Инцидент связан с матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона 2024/2025, который должен состояться на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Решение о запрете было принято полицией графства Уэст-Мидлендс после консультаций с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и клубами из-за опасений возможных провокаций и обострения межобщинной напряженности на фоне текущей геополитической ситуации.

Ранее УЕФА уже переносил домашние матчи «Маккаби» на нейтральные поля из-за соображений безопасности. Заявление Стармера стало реакцией на растущую критику решения, которое некоторые правозащитные организации назвали дискриминационным. Премьер подчеркнул, что власти должны найти баланс между обеспечением безопасности и защитой прав болельщиков.

Ранее CAS впервые призналпризнал отстранение российских спортсменов дискриминацией.

Футбол. Лига Европы
