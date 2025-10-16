На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренера «Зенита» призвали уйти в отставку

Экс-тренер «Зенита» Петржела: Семаку пора покинуть клуб
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что нынешнему наставнику клуба Сергею Семаку пора покинуть команду, передает «Советский спорт».

«У «Зенита» отличные шансы выиграть чемпионат, они уже много раз доказали свою силу. Но не знаю, смогут ли они это сделать с Семаком. Ему уже пора покинуть команду, «Зениту» нужна свежая кровь», — сказал Петржела.

Под руководством Семака «Зенит» шесть раз подряд выигрывал чемпионат России, а гегемония клуба прервалась лишь в прошлом сезоне победой «Краснодара». В прошлом сезоне «Зенит» впервые с 2017/18 не выиграл ни чемпионат, ни Кубок России, уступив в борьбе за оба трофея в год, который должен был стать праздничным в связи со столетием клуба.

В текущем сезоне «Зенит» после 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает 4-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе 20 очков.

Ранее Семак заявил, что для него мир не закончится, если уволят из «Зенита».

Футбол. Чемпионат России
