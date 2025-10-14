Главный тренер «Зенита» иронично ответил на вопрос о возможном увольнении из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Семак: для меня мир не закончится, если уволят

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак с иронией отреагировал на вопрос о возможном увольнении из клуба. Его слова передает издание «Советский спорт».

Тренер, возглавляющий петербургскую команду с 2018 года, подчеркнул, что футбол является для него лишь частью жизни.

«Для меня мир не закончится. Это для вас закончится, некого будет критиковать», — заявил Семак. Он добавил, что не строит планов на случай ухода из клуба: «Плана никакого на случай ухода нет. План — жить и приносить пользу людям».

Под руководством Семака «Зенит» шесть раз подряд выигрывал чемпионат России, а гегемония клуба прервалась лишь в прошлом сезоне победой «Краснодара». В прошлом сезоне «Зенит» впервые с 2017/18 не выиграл ни чемпионат, ни Кубок России, уступив в борьбе за оба трофея в год, который должен был стать праздничным в связи со столетием клуба.

В текущем сезоне «Зенит» после 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает 4-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе 20 очков.

