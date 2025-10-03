На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Сельта» обыграла ПАОК в матче Лиги Европы

Испанский клуб победил со счетом 3:1 в поединке группового этапа турнира
true
true
true
close
Miguel Vidal/Reuters

Испанская «Сельта» одержала победу над греческим ПАОК в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщается в текстовой трансляции издания «Чемпионат». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу испанского клуба.

Первый тайм завершился со счетом 1:1. На 37-й минуте Георгиос Якумакис открыл счет, реализовав момент после удара Константелиаса. После перерыва Иглесиас и Сведберг увеличили преимущество испанцев. Вратарь «ПАОК» Павленка несколько раз спасал команду, в том числе отразив опасный удар Сарагосы на 78-й минуте.

Тренеры использовали максимальное количество замен — по пять в каждой команде. Российский нападающий Федор Чалов появился на поле во втором тайме, заменив автора первого гола Якумакиса. Матч собрал 23 000 зрителей на стадионе «Балаидос» в Виго. Благодаря этой победе «Сельта» набрала 4 очка в группе, тогда как ПАОК остался с 1 очком. В следующем туре испанская команда встретится с австрийским «Штурмом», а греческий клуб сыграет против английского «Астон Виллы».

Ранее стало известно, где пройдет следующий молодежный чемпионат мира по футболу.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами