«Сельта» обыграла ПАОК в матче Лиги Европы

Испанская «Сельта» одержала победу над греческим ПАОК в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщается в текстовой трансляции издания «Чемпионат». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу испанского клуба.

Первый тайм завершился со счетом 1:1. На 37-й минуте Георгиос Якумакис открыл счет, реализовав момент после удара Константелиаса. После перерыва Иглесиас и Сведберг увеличили преимущество испанцев. Вратарь «ПАОК» Павленка несколько раз спасал команду, в том числе отразив опасный удар Сарагосы на 78-й минуте.

Тренеры использовали максимальное количество замен — по пять в каждой команде. Российский нападающий Федор Чалов появился на поле во втором тайме, заменив автора первого гола Якумакиса. Матч собрал 23 000 зрителей на стадионе «Балаидос» в Виго. Благодаря этой победе «Сельта» набрала 4 очка в группе, тогда как ПАОК остался с 1 очком. В следующем туре испанская команда встретится с австрийским «Штурмом», а греческий клуб сыграет против английского «Астон Виллы».

