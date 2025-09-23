Булыкин объяснил причину поражения «Краснодара» от «Зенита»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший нападающий известных российских и зарубежных клубов, а также сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» назвал грубые ошибки защиты «Краснодара» причиной поражения от «Зенита» (0:2) в центральном матче девятого тура Российской премьер-лиги.

«Результат удивил, игра хорошая, команды бились за очки, но грубые ошибки защиты «Краснодара» свели все на нет. Для чемпиона и для команды, которая хочет на что-то серьезное претендовать, такие ошибки непозволительны. Когда один защитник бросает Глушенкова, и тот один делает что хочет. Во втором мяче Глушенкова никто не атаковал, три защитника смотрели на нападающего, как он забивает… Это грубейшие ошибки, а хочется смотреть футбол, где показывают мастерство. Все-таки футболистов купили за очень большие деньги, и они должны показывать класс. А здесь к такому счету привели ошибки обороны», — считает Булыкин.

«Краснодар» после поражения от «Зенита» сохранил лидерство в РПЛ с 19 очками. Сине-бело-голубые занимают пятое место, имея в активе 16 баллов.

