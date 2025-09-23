На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Булыкин объяснил причину поражения «Краснодара» от «Зенита»

Булыкин: грубые ошибки «Краснодара» свели на нет игру с «Зенитом»
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший нападающий известных российских и зарубежных клубов, а также сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» назвал грубые ошибки защиты «Краснодара» причиной поражения от «Зенита» (0:2) в центральном матче девятого тура Российской премьер-лиги.

«Результат удивил, игра хорошая, команды бились за очки, но грубые ошибки защиты «Краснодара» свели все на нет. Для чемпиона и для команды, которая хочет на что-то серьезное претендовать, такие ошибки непозволительны. Когда один защитник бросает Глушенкова, и тот один делает что хочет. Во втором мяче Глушенкова никто не атаковал, три защитника смотрели на нападающего, как он забивает… Это грубейшие ошибки, а хочется смотреть футбол, где показывают мастерство. Все-таки футболистов купили за очень большие деньги, и они должны показывать класс. А здесь к такому счету привели ошибки обороны», — считает Булыкин.

«Краснодар» после поражения от «Зенита» сохранил лидерство в РПЛ с 19 очками. Сине-бело-голубые занимают пятое место, имея в активе 16 баллов.

Ранее легенда «Спартака» назвал возможное чемпионство клуба чудом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами