«Отношение к ним не должно быть таким»: украинская чемпионка о российских атлетах

Украинская гребчиха-каноистка Людмила Лузан выразила негодование из-за того, что российские атлеты начали получать разрешение на выступление в нейтральном статусе в различных видах спорта. Ее слова приводит украинский сайт Oboz.

«Когда идет военный конфликт, <...> эти спортсмены имеют полное право представлять свои страны. Ведь, несмотря на «нейтральный» статус, они все равно их представляют, потому что они приезжают оттуда и выступают. И это несправедливо. Отношение к ним, конечно, не должно быть таким», — сказала она.

В августе 2025 года Национальный комитет Украины признал Лузан лучшей спортсменкой страны. На чемпионате мира — 2025 спортсменка завоевала золотую медаль, она — многократная победительница мировых и европейских первенств. На счету украинки три медали Олимпиад — две серебряные (2020, 2024) и одна бронзовая (2020).

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в ISU отреагировали на запрет фигуристам говорить о россиянах.