Экс-тренер ЦСКА рассказал, как судья назвал его белорусской свиньей

47-летний белорусский специалист Виктор Гончаренко в «Коммент.Шоу» рассказал историю, как однажды во время работы в белорусском БАТЭ во еврокубкового матча главный арбитр его оскорбил.

По его словам, не всегда провокации на поле исходят от футболистов или тренеров.



«Не надо думать, что они [судьи] тоже ничего не делают, чтобы тренера не спровоцировать. Меня один раз назвали белорусской свиньей, и я за это получил красную карточку, и понял, что бессилен абсолютно», — заявил Гончаренко.

В Российской премьер-лиге Гончаренко работал главным тренером в краснодарской «Кубани», «Урале», «Уфе», московском ЦСКА и «Краснодаре». В октябре 2024 года после неудачного старта сезона Гончаренко принял «Пари Нижний Новгород». Благодаря набранным 27 очкам нижегородцы смогли избежать прямого вылета и отобрались в переходные матчи.

