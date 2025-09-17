Футболистам пришлось раздеться до трусов из-за поломки самолета

Игроки «Монако» разделись до трусов из-за поломки кондиционера в самолете, сообщает Goal.

Футболисты, которые должны были вылететь вечерним рейсом в Брюгге на матч с одноименной команде в рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов, из-за технической неисправности борта не смогли покинуть аэропорт Ниццы, откуда планировался взлет. На время ремонта игрокам запретили покидать самолет и вынудили их ожидать починки внутри, несмотря на неработающие кондиционеры.

Спортсменам пришлось раздеться для того, чтобы переждать простой в более комфортных условиях. Момент того, как футболисты «Монако» веселятся в самолете, запечатлил на камеру полузащитник Поль Погба.



После того, как самолет не удалось починить, игроков выпустили. На игру против «Брюгге» футболисты вылетят 18 сентября утром.

