В Москве задержали чемпиона мира по тхэквондо Четинбага по делу о мошенничестве

В Москве задержали чемпиона мира по тхэквондо ГТФ Эмина Четинбага. Об этом сообщает Baza.

По информации источника, спортсмен подозревается в исполнении роли наводчика, устанавливая доверительные отношения с молодыми людьми, работающими с криптовалютой и процессингом, после чего передавал информацию подельникам, среди которых, возможно, находились три сотрудника МВД.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, Четинбаг вместе с другими участниками преступной группы подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Четинбаг — мастер спорта международного класса по тхэквондо ГТФ (неолимпийского вида тхэквондо, — прим. «Газеты.Ru»), чемпион мира 2023 года в составе сборной России в личном и командном первенстве.

