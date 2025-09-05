Майк Тайсон подерется с Флойдом Мэйвезером

Американский экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон проведет выставочный бой с Флойдом Мэйвезером. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, поединок состоится в 2026 году. Дата и место боя будут объявлены позднее.

В ноябре 2024 года Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу. Поединок продлился все восемь раундов, которые были заявлены правилами, и завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 80-72, 79-73, 79-73. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

До этого поединка в последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Свой последний боксерский поединок Мэйвезер провел в июле 2021 года против американского блогера Логана Пола. По правилам боя между соперниками победителя выявлено не было, однако по статистике в судейских карточках победа в восьмираундовом противостоянии осталась за Мэйвезером.

