Легенда сборной России объяснил нежелание уезжать в Европу

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев признался, что никогда не думал о переезде в Европу. Его слова приводит Sport24.

«Один из главных моих принципов: родная земля дала тебе все, и ты должен отплатить той же монетой. Я свои опыт, энергию и желание отдаю ради развития таких же детей, каким когда-то был я. Нужно помогать футболу в нашей стране. Меня даже периодически не тянет приезжать в Европу», — рассказал он.

Сычев в 2002—2010 годах играл за сборную России, в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. В своей клубной карьере на взрослом уровне он выступал за тамбовский «Спартак», московский «Спартак», марсельский «Олимпик», столичный «Локомотив», минское «Динамо», «Окжетпес» из Казахстана, нижегородскую «Волгу», «Локомотив-Казанку», а завершил карьеру футболист в армянском «Пюнике» — он перешел туда в 2019 году, не отыграл ни одного матча и расторгнул контракт.

В составе московского «Локомотива» Сычев в 2004 году выиграл чемпионат России. В том же году он был признан футболистом года в России как по опросу игроков, так и по опросу журналистов.

